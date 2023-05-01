Karamürsel Tahtalı Mahallesi'ne yangın söndürme tankeri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri Karamürsel’e bağlı Tahtalı Mahallesine söndürme tankeri teslim ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Karamürsel’e bağlı Tahtalı Mahallesine yangın söndürme tankeri verdi. Türkiye’nin en donanımlı ve tecrübeli İtfaiyesine sahip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olası yangınlara müdahale için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınlarına hızlı müdahale için kırsal mahallelere yangın söndürme tankeri veriliyor.

YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİMİ

Daha önce birçok kırsal mahalleye yangın söndürme tankeri veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı son olarak Karamürsel ilçesine bağlı Tahtalı Mahallesine yangın söndürme tankeri verdi. Mahalle Muhtarı Ayhan Çok’a teslim öncesi tanker bilgileri ve yangın söndürme eğitimi verildi. Kırsal mahallelere verilen yangın söndürme tankerlerin olası yangınlara müdahale için kullanılması, yaşanabilecek orman yangınlarında itfaiye ekipleri gelene kadar ilk müdahale yapılması hedefleniyor.