Karamürsel'e bin ağaç fidanı toprakla buluşacak

Kocaeli’nin tüm bölgelerinde ağaç dikim çalışmalarını sürdüren Büyükşehir’in son durağı Karamürsel Dereköy olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin tüm noktalarında yeşillendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çevre bilincinin oluşturulması için çeşitli etkinlikler düzenleyen Büyükşehir, farklı noktalarda ağaç dikim çalışmalarına ise devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmaların yeni durağı Karamürsel Dereköy oldu.

Büyükşehir ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında bölgeye 1000 ağaç fidanı dikilecek. Ekipler tarafından başlatılan dikim çalışmaları kapsamında ıhlamur, dışbudak, akasya, sedir ve fıstık çam fidanları toprakla buluşmaya başladı. Bölgenin doğal örtüsüne uygun olarak seçilen fidanlar yıllar içinde kent sakinlerinin nefes almak için tercih edeceği binlerce noktadan biri haline gelecek.

2022’DE 125 BİN AĞAÇ DİKİLDİ

Hatırlanacağı gibi ağaç ve fidan dikimlerini 2022 yılında aralıksız olarak gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 124 bin 779 ağaç fidanı dikerken 603 bin 212 mevsimlik çiçeği toprakla buluşturmuştu.