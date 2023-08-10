Karamürsel Çamdibi Mahallesi’ne parke

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İznik yoluna ulaşımın sağlandığı Çamdibi Mahallesi köy içi ve gölet çevresi yolunda 2 bin 100 metre parke yol yaptıKOCAELİ (İGFA)- Karamürsel köy yolları parke yollarla konforlu hale getiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’in kırsal mahallelerinde, köy içi ve köylere ulaşımın sağlandığı yolları parke yapıyor.

Çamdibi Mahallesi köy içi ve gölet çevresinde parke yol imalatları yapan Büyükşehir Belediyesi, 14 bin metrekare parke yol yaptı. Çamdibi köy içi yolu ve gölet çevresine 2 bin 100 metre uzunlukta parke yol yapıldı.

Böylece İznik yoluna ulaşımın sağlandığı Çamdibi Mahallesi köy içi ve gölet çevresi yolunda parke yollarla güvenli, konforlu ulaşım ağı sağlandı, köylere ulaşım kolaylaştı.