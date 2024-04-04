Son Dakika
Karagöz Müzesi’nin küçük konukları
Bursa'da Karagöz Müzesi’ni ziyaret eden Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, hayal perdesinin iki ünlü kahramanını daha yakından tanıma fırsatı buldu
YAŞAM 04.04.2024, 09:23
Bursa'da Karagöz Müzesi’ni ziyaret eden Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, hayal perdesinin iki ünlü kahramanını daha yakından tanıma fırsatı buldu.BURSA (İGFA) - Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Bursa Çekirge’deki Karagöz Müzesi’ne bir kültür gezisi düzenledi.
Hayal perdesinin efsanevi kahramanları Karagöz ve Hacıvat’ın yanı sıra diğer karakterleri de yakından görüp tanıma fırsatı bulan minikler, gezi boyunca çok eğlendi.
Çocukların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|31
|84
|2. Fenerbahçe
|31
|82
|3. Trabzonspor
|31
|52
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|31
|46
|6. Rizespor
|31
|45
|7. Başakşehir
|30
|42
|8. Antalyaspor
|31
|42
|9. Alanyaspor
|31
|42
|10. Sivasspor
|31
|41
|11. A.Demirspor
|31
|39
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|31
|36
|14. Ankaragücü
|31
|34
|15. Hatayspor
|31
|33
|16. Konyaspor
|31
|33
|17. Gaziantep FK
|31
|31
|18. Karagümrük
|31
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|31
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|28
|64
|2. Göztepe
|28
|56
|3. Ahlatçı Çorum FK
|28
|48
|4. Kocaelispor
|28
|48
|5. Bodrumspor
|28
|47
|6. Sakaryaspor
|28
|47
|7. Bandırmaspor
|28
|44
|8. Gençlerbirliği
|28
|43
|9. Boluspor
|28
|43
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|28
|34
|12. Keçiörengücü
|28
|32
|13. Manisa FK
|28
|31
|14. Şanlıurfaspor
|28
|30
|15. Adanaspor
|28
|30
|16. Tuzlaspor
|28
|28
|17. Altay
|28
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|30
|68
|2. Liverpool
|29
|67
|3. M.City
|30
|67
|4. Aston Villa
|31
|59
|5. Tottenham
|30
|57
|6. M. United
|29
|48
|7. West Ham United
|31
|45
|8. Newcastle
|30
|44
|9. Brighton
|30
|43
|10. Wolves
|30
|42
|11. Bournemouth
|30
|41
|12. Chelsea
|28
|40
|13. Fulham
|31
|39
|14. Crystal Palace
|30
|30
|15. Brentford
|31
|28
|16. Everton
|30
|26
|17. Nottingham Forest
|31
|25
|18. Luton Town
|31
|22
|19. Burnley
|31
|19
|20. Sheffield United
|29
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|75
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|65
|4. Atletico Madrid
|30
|58
|5. Athletic Bilbao
|30
|56
|6. Real Sociedad
|30
|49
|7. Real Betis
|30
|42
|8. Valencia
|29
|41
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|30
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|30
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|29
|14
|20. Almeria
|30
|13
Röportaj & Söyleşi Tümü