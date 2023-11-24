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Karadenizlilere İzmir'de yeni yaşam merkezi

YAŞAM 24.11.2023, 15:38
Karadenizlilere İzmir'de yeni yaşam merkezi

İzmir'de Karadeniz Konfederasyonu ile Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu üyelerine özel yeni bir genel merkez kazandırdılar. Yeni Genel Merkez’de düzenlenen yöresel Karadeniz kahvaltısı ile Merkez basın mensuplarına tanıtıldı.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Toplantıya, Süleyman Okumuş (Karşıyaka Rizeliler Dernek Başkanı) Gülten Bilgi (Karadeniz Konfederasyonu Genel Sekreteri) Mehmet Topaloğlu (Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı) Hızır Murtezaoğlu (Karadeniz Konfederasyonu Genel Başkanı) Hüseyin Koç (Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı) Mehmet Aksoy (Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili) katıldı.

Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Topaloğlu, "Yeni genel merkezimizde, Karadeniz kültürünü Egeli hemşerilerimize tanıtmak ve onlarla paylaşarak geleceğe taşımak istiyoruz" dedi.

KARADENİZLİLER  İZMİR'DE YENİ YAŞAM MERKEZİNE KAVUŞTU

Karadeniz kültürünü Egelilere tanıtmak ve onlarla paylaşarak yaşatmak, sosyal dayanışmanın ilk basamağı olan kişilerin birbirini tanımasına vesile olmak amacıyla çok amaçlı bir genel merkez İzmir’de açılıyor.  Karadeniz Konfederasyonu ile birlikte hemşehrilerine yeni bir yaşam merkezi kurmayı amaçladıklarını belirten Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Topaloğlu, “Doğduğumuz yörenin gerekse halen yaşamakta olduğumuz yörenin kültürel alışverişinde aracı olmak, yurttaş ve şehrin hemşerisi olarak doğduğumuz veya yaşamakta olduğumuz şehrin sorunlarının giderilmesinde elinden geldiğince yardımcı olmak, bir elin nesi ver iki elin sesi var özdeyişinden hareketle tek başına faydalı olamayacağımız birçok konuda bir araya gelmek sureti ile çözüm odaklı bir potansiyel oluşturmak istedik. Üyelerimizin sosyal hayatına az da olsa bir renk katabilmek vb. gibi amaçlar doğrultusunda faaliyet yürütmekte olan Karadeniz Konfederasyonumuz ve Ege Bölgesi Rize Dernekleri Federasyonumuz; resmi açılış töreni 2 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan yeni genel merkezimizi hemşerilerimizin hizmetine sunmuştur” dedi.

Yeni genel merkezin önemli bir misyon ve başat bir rol üstleneceğine inandıklarını belirten Karadeniz Konfederasyonu Genel Başkanı Hızır Murtezaoğlu, “Genel merkezimizde yer olan konferans salonumuzda birçok kültürel faaliyetin yürütülmesini amaçlamaktayız. Etkinlik salonumuzda kadınlarımıza yönelik el işi, takı, boyama vb. gibi el sanatları kursu, ayrıca arzu eden herkese Karadeniz bölgesinin yöresel sazları olan kemençe ve tulum eğitimi verilecektir. Bunun yanında her yıl düzenlemekte olduğumuz ve 15-18 Aralık 2023 tarihinde Karşıyaka Bostanlı Pazar yerinde düzenleyeceğimiz 14. Hamsi şölenine tüm hemşerilerimizi bekliyoruz.” diye konuştu.

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