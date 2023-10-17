Karadeniz’in yeni zirvesi: Yoroz

Ordu’nun Altınordu ilçesinde bulunan Yoroz Kent Ormanı’nın 930 rakımlı zirvesine inşa edilen Panoramik Seyir Terası Karadeniz’in yeni zirvesi oluyor. Ordu, Giresun ve Trabzon’un birçok ilçesinin seyredilebildiği zirve, sunduğu çok sayıda sosyal aktivite imkanları ve manzarası ile kendine hayran bırakıyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu ilinde var olan turizm alanlarının daha cazip hale getirilmesi ve turistik cazibeli mesire alanlarının arttırılması amacıyla başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Ordu’nun Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi’nde bulunan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Haziran 2006’da Kent Ormanı olarak ilan edilen 930 metre yüksekliğindeki Yoroz, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla bambaşka bir kimliğe büründü. Yapılan düzenlemelerin ardından Yoroz, doğaseverler başta olmak üzere tatilcilerin, bisiklet ve ATV tutkunlarının, dağcılık ve kaya tırmanışı gibi sporlara merak saranların uğrak noktası olmaya başladı.

YOROZ’DA YOK YOK

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yürüyüş basamakları yenilenen, zirveye yakın bir alana kadar ulaşım sağlayan ve acil durumlar dışında araç trafiğine kapalı bisiklet yolu, at safari pistleri ve yürüyüş parkuru üzerine oturma bankları ile piknik masası yerleştirme çalışmalarının ardından son işlem olarak zirve noktasına Panoramik Seyir Terası’nın da yapılması ile çalışmalar tamamlandı.

YOROZ EN KALABALIK GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞADI

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yoroz Kent Ormanı düzenleme ve Panoramik Seyir Terası için zirve noktasında görkemli bir açılış töreni gerçekleştirildi. Programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat başta olmak üzere protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

YARASA ADAM GÖSTERİSİ NEFES KESTİ

930 rakımda düzenlenen açılış töreni halk oyunları gösterileri ile başladı. Tiyatro, bisiklet akrobasi gösterisi, pandomim ve dağcıların kaya tırmanışı gösterilerinin de yapıldığı açılışta en çok ilgiyi ise paramotor paraşüt ve serbest atlayış gösterisi gördü. Paramotorlarla gökyüzüne çıkan wingsuit sporcuları (yarasa adamlar) kendilerini metrelerce yükseklikten boşluğa bıraktı. Saatte 250 km hızla Yoroz’un zirvesinden geçen yarasa adamlar ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşattı.

BAŞKAN GÜLER: “GÖRÜLMEYE DEĞER BİR YER”

Yoroz’da yapılan çalışmaları değerlendiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu turizmine çok özel bir mekân kazandırdıklarını söyledi.

Yoroz’u ‘görülmeye değer bir yer’ olarak nitelendiren Başkan Güler, “Mutlu günlerimizden bir tanesini daha yaşıyoruz. Yoroz’u halkın daha da çok kullanacağı bir alan haline getirdik. Yoroz, yükseklik açısından denize en yakın platformlardan. Bundan sonra Boztepe ile birlikte Yoroz’dan Ordu ve Giresun izlenebiliyor. 930 metrelik rakımda muhteşem bir manzara var. Daha önceleri buraya çok az kişi çıkıyordu şimdi ise yüzlerce kişi burada ve yeni bir destinasyon olacağını düşünüyoruz. Tabiatla iç içe çevreyi de bozmadan bu çalışmayı gerçekleştirdik. Öte yandan dağcılık sporu için de çok güzel mekânlar oluşturuldu. Görülmeye bir değer oldu” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Yoroz Kent Ormanı’nda yapılan düzenleme çalışmalarının ve Panoramik Seyir Terası’nın açılışı yapıldı.

ZİRVEYE ÇIKAN ONLARCA VATANDAŞ MANZARAYA HAYRAN KALDI

Açılışa katılan ve birçoğu ilk kez Yoroz’a çıkan vatandaşlar ise duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Yoroz’un doğaseverler için harika bir yer olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, yorucu bir yolculuk ardından panoramik terastan manzarayı izlemenin ise çok keyifli olduğunu belirtti. Çalışmaları da çok beğendiklerini aktaran vatandaşlar, Ordu’ya kazandırılan eser dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini iletti.

ORDU VE GİRESUN VE TRABZON’UN İLÇELERİ KUŞ BAKIŞI İZLENEBİLİYOR

Ziyaretçilerin de beğenisini kazanan Yoroz Kent Ormanı’nın gelecek yıllarda Ordu’nun en çok ziyaret edilen alanlarından bir tanesi olması bekleniyor. Manzarası ile kendine hayran bırakan Yoroz zirvesinden Ordu, Giresun ve Trabzon’un bazı ilçeleri kuş bakışı olarak izlenebiliyor.