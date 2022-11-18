Karadeniz Terası’nda çile bitti! Manzara eşliğinde konforlu yolculuk

'Karadeniz'in Terası' olarak bilinen Nebiyan Yaylası’na gelen turist sayısının artırılması için yürütülen çalışmalar Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle devam ediyor. DOKAP’la imzalanan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Nebiyan Yaylası’na 4.5 kilometrelik beton yol yapıldı.SAMSUN (İGFA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan 'Karadeniz'in Terası' olarak bilinen bin 224 rakımlı Nebiyan Yaylası’na gelen yerli ve yabancı turist sayısı her geçen gün artıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışması ile birlikte bölgeye gelen ziyaretçilerin ulaşım konforu da arttı. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile imzalanan protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Nebiyan Yaylası’na 4.5 kilometrelik beton yol yapıldı. Yeşil Yol Projesi kapsamında Karadeniz Bölgesi’ndeki yaylaların birbirine bağlanmasını hedefleyen yol çalışması sonrasında bölgelerdeki turizm hareketliliğinin artırılması amaçlanıyor.

“BU YOLUN YAPILMASI TURİZM AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ”

Yol çalışması ile ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım Onarım Daire Başkanlığı 19 Mayıs İlçesi Şube Şefi Uğur Tural, “DOKAP tarafından yürütülen ‘Yeşil Yol Projesi’ kapsamında Nebiyan Yaylası’nda 4.5 kilometrelik beton yol çalışması gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi ve DOKAP arasında bir işbirliği protokolü yapıldı. Yürütülen projenin amaçlarından birisi bölge halkını ve dışarıdan gelen vatandaşları buraya çekmek. Bu noktada beton yol ulaşım açısından bir konfor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’ in talimatıyla biz de bu yol çalışmasını gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” dedi.

‘YOLUMUZ ÇOK GÜZEL OLDU’

Öte yandan yol çalışmasının tamamlanması bölgede yaşayanları da memnun etti. Ondokuzmayıs ilçesi Aydınpınar Mahalle Muhtarı Mehmet Köse, Nebiyan Dağı’nın özellikle son dönemde turizm anlamında çok hareketlendiğini söyleyerek, “Nebiyan’ın yazı başka kışı başka güzel. Yolun yapılması çok iyi oldu. Yolumuz çok güzel oldu. Kamp merkezi olduğu için öğrencilerimiz rahatlıkla buraya gelip gidebiliyorlar. Herkes çok memnun. Turizm açısından yolun yapılması çok güzel oldu. Beton yol yapıldığı için daha konforlu. Çok memnunuz. Toprak yola göre beton yol olması tabii ki çok iyi. Yol varsa her şey var demektir” şeklinde konuştu.

ULAŞIM SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Bölge sakinlerinden olan Samet Muhçu, “Önceden yollarımız dardı genişledi ve beton yapıldı. İnsanlar daha sıklıkla buraya gelmeye başladı. Özellikle kışın ulaşımda sıkıntı yaşanıyordu. Şimdi beton yol yapıldı. Bu sıkıntı bitmiş oldu. Buranın hem doğası hem havası güzel o yüzden çok gelen oluyor” diye konuştu.

‘YOL HEM GENİŞLETİLDİ, HEM BETON YAPILDI’

Nebiyan Yaylası’na yerli ve yabancı ziyaretlerin daha çok gelmeye başladığını dile getiren Cihan Özdil, “Önceden toprak yollar vardı ve dardı. Yeni beton yol yapılması çok güzel oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi yolları genişletti ve yeni yol yaptı böylece ulaşım kolaylaştı. Çok memnunuz emeği geçenlere teşekkür ederiz” dedi.