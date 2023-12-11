Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği'nden 3 Aralık mesajı

Giresun’un Görele ilçesinde kurulan Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada devletin kendilerine daha fazla sahip çıkmasını dile getirdi.Mehmet UZEL (GİRESUN İGFA)

Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Asiye Divli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında Görele’de kurulu Karadeniz Omurilik Felçlileri Derneği olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ülkemizde yaşayan engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek istediklerini belirtti.

Öncelikle engelli maaşlarının çok düşük olduğunu ifade eden Divli, “Engelli vatandaşlarımız sağlık raporlarında belirtilen engel oranlarına göre ayda sadece bin 500 TL ile 2 bin 800 TL maaş alıyor. Ağır engelli olup da bakımları yakınları tarafından yapılanı kişiler için ise 5 bin 100 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemeler aile içi kişi başı gelir durumlarına bakılarak verilmektedir. Bu rakamlar bırakınız normal bir yaşam sürmeyi, engelli bireylerin engellerine bağlı kişisel harcamalarına; ilaç ve medikal ürün alımlarına bile yetmemektedir. Engelli maaşlarının ülkemizin ekonomik koşullarında kaliteli bir yaşam sürdürecek seviyeye çıkartılmasını istiyoruz” dedi.

Engelli vatandaşların kullandığı medikal ürünlerin, protezlerin, araç ve gereçlerin; ortopedik ayakkabı, hasta bezi ve sondaların sadece yüzde 20’sinin devlet tarafından karşılandığını vurgulayan Asiye Divli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların tamamının devler tarafından karşılanmasını talep ediyoruz. Hasta karyolası, hasta yatağı, akülü veya manüel sandalyede alımlarının da devlet tarafından yapılmasını istiyoruz. Gündelik hayatımızda, şehirlerde en fazla fiziki engellerle karşılaşmaktayız. Kaldırımların elektrik direği ve benzeri yapılarla engelliye uygun olmayışının yanında bir de dükkân sahipleri tarafından işgal edilmesi sorunu yaşamaktayız. Kamu binalarına ve her türlü sosyal tesislere erişimde ciddi sorunlar yaşamaktayız. Bu sorunu özel konutlarda da yaşamaktayız. Bina yapımlarında imar izni verilmesi aşamasında engelli erişimine uygunluğun göz önünde bulundurulmasını ve kaldırım işgallerinin önlenmesini talep ediyoruz. Engelli bireylerin yaşadığı bir başka sorun ise konut sahibi olamayışlarıdır. İş imkânı sağlanmadığı için çalışamayan, engelli maaşıyla kişisel ihtiyaçlarını bile sağlayamayan engellilerin ev sahibi olmaları neredeyse imkânsızdır. TOKİ tarafından her ilçeye hem fiziki koşulları hem de ekonomik koşulları engellilere uygun konutlar yapılmasını bekliyoruz.”