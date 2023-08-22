Karadeniz kuraklığa karşı çözümü buldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), vatandaşların temiz ve sağlıklı suya erişimini kolaylaştırmak amacıyla 4,5 yılda 19 ilçede 57 adet yeni içme suyu deposu ve 28 adet yeni su alma yapısı inşa etti.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve başlamasından bu yana önemli yatırımlarıyla birçok yeni çalışmalara ve hizmetlere imza atan OSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacı ile birçok projeyi hizmete sundu. Yeni içme suyu hatları ile sağlıklı su akışını sağlayan OSKİ, yeni su depolarıyla da kaliteli içme suyuna erişimi kolaylaştırıyor.

19 İLÇEDE ÇALIŞMA YAPILDI

Bu alanda 4,5 yılda tarihi yatırımlara imza atan OSKİ, 19 ilçenin tamamında içme suyu deposu ve su alma yapısı inşa etti. Vatandaşın temiz sağlıklı suya erişimini kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren OSKİ toplamda 57 adet içme suyu deposu ve 28 adet su alma yapısı inşa etti.

Bu kapsamda Akkuş’ta 8 adet içme suyu deposu ve 4 adet ise su alma yapısı, Altınordu’da 2 adet içme suyu deposu, Aybastı’da 3 adet içme suyu deposu ve 4 adet su alma yapısı, Çamaş’ta 1 adet su alma yapısı, Çatalpınar’da 1 adet su alma yapısı, Çaybaşı’nda 3 adet içme suyu deposu, Fatsa’da 6 adet içme suyu deposu ve 2 adet su alma yapısı, Gölköy’de 4 adet içme suyu deposu ve 3 adet su alma yapısı, Gülyalı’da 1 adet su alma yapısı, Gürgentepe’de 2 adet içme suyu deposu ve 1 adet su alma yapısı, İkizce’de 1 adet içme suyu deposu ve 1 adet su alma yapısı, Kabadüz’de 1 adet içme suyu deposu ve 1 adet su alma yapısı, Kabataş’ta 2 adet içme suyu deposu ve 1 adet su alma yapısı, Korgan’da 1 adet içme suyu deposu ve 1 adet su alma yapısı, Kumru’da 1 adet su alma yapısı, Mesudiye’de 4 adet içme suyu deposu ve 2 adet su alma yapısı, Perşembe’de 3 adet içme suyu deposu ve 2 adet su alma yapısı, Ulubey’de 8 adet içme suyu deposu ve 1 adet su alma yapısı, Ünye’de ise 9 adet içme suyu deposu ve 1 adet su alma yapısı kullanıma sunuldu.