Karadeniz Ereğli sokaklarında İzmit Marşı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, Ereğli’de düzenlenen 22. Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali’nde sergilediği performansla büyük beğeni topladıKOCAELİ (İGFA) - Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivalinde Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ülkemizin farklı illerinden gelen 15 ayrı halk dansları grubu performanslarını sergiledi. Kentimizi temsil etmek adına festivalde yer alan İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu da sergilediği performansla izleyenlerden büyük alkış almayı başardı.

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu açılış gününde sergilediği performans ile izleyenlerin beğenisini topladı.

Ekip, İzmit Marşı ile Ereğli sokaklarında İzmit Rüzgarı estirdiler. 4 Gün boyunca sürecek olan festivalde Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu İzmit’imizi en iyi şekilde temsil edecek.