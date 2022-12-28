Karadeniz'e kuvvetli kar uyarısı

Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimleri 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur (21–50 kg/m2 ), iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Perşembe günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı doğusu çok bulutlu, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

DENİZLİ °C, 15°C

Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KAYSERİ °C, 5°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KONYA °C, 9°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur, yüksekleri kat yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karlakarışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

DENİZLERDE HAVA

Orta Karadeniz’de ilk saatlerde kısa süreli fırtına, Doğu Karadeniz'in doğusunda fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu ilk saatlerde batıdan 6 ila 8, öğleden sonra 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, batısı ilk saatlerde 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yer yer 3,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, gece kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, gece kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.