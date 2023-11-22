Karadağ Büyükelçisi'nden Bodrum'a ziyaret

Karadağ Büyükelçisi Periša Kastratović ve Müsteşar Dragan Krivokapic Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Karadağ Büyükelçisi Periša Kastratović ve Müsteşar Dragan Krivokapic 20 Kasım Pazartesi günü, Belediye Başkan Vekili Tamer Mandalinci ve Belediye Meclis Üyesi Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu ile belediye başkanlık makamında bir araya geldi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit’e gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretinin ardından başkanlık makamını ziyaret eden Büyükelçi Kastratović ve Müsteşar Krivokapic turizm ile ilgili tecrübelerini aktarırken şehirler arasındaki yapısal ve ekonomik durumları değerlendirdi.

Büyükelçi Kastratović ziyarette, Bodrum ve Budva (Karadağ) şehirlerinin birçok alanda aynı dokuya sahip, Akdeniz ve bulundukları ülkeler için önemli turizm noktası arasında yer aldıklarını söyledi. Her iki şehrin yakın gelecekte tesis edecekleri muhtemel kardeş şehir ilişkisi ile başarılı birçok uygulama, tecrübe ve turizm koridoru ile yapısal ve ekonomik açıdan daha gelişmiş seviyelere ulaşabileceklerini ifade etti. Budva ve Karadağ’a dair son yıllarda ekonomi, ticaret ve turizm alanlarında yaşanan gelişimlerden bahsetti.

Başkan Vekili Mandalinci ise Bodrum ve Budva şehirlerinin, Akdeniz havzasının vazgeçilmez birer önemli turizm noktası olduğunu söylerken son yıllarda gerek tatil gerek iş kurmak amacıyla Bodrum dahil Türkiye’den Karadağ’a seyahat eden insanların sayısının git gide arttığını belirtti.

Heyet Karadağ ve Bodrum’un, atık yönetiminden diğer birçok yerel yönetim hizmetlerine, turizm çeşitliliğinden tanıtıma kadar geniş bir yelpazede birçok alanda başarılı uygulamalarını ve tecrübelerini birbirleri ile paylaşabileceğini ve özel bir bağ kurabilecekleri düşüncelerini paylaştı.

Heyet üyeleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan gelecek onayın ardından, belediye başkanlarının kardeş şehir protokolünü imzalayarak resmileştireceğini söyledi. Akdeniz’in ortak doğal ve tarihi dokusuna sahip bu iki değerli kentin, birçok alanda büyük potansiyellerini gerçekleştirmelerine önemli bir katkıda bulunacaklarını ifade ettiler. Görüşmenin ardından Belediye Başkan Vekili Mandalinci, heyet üyelerine hediyelerini sundu.