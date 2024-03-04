Karaçay’a 436 bin metrekarelik peyzaj müjdesi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre ilçesi Karaçay Deresi kenarında projelendirilen ve 1. etabı tamamlanan Karaçay Peyzaj Projesinin 2’nci ve 3’üncü etaplarını da hayata geçireceklerini müjdeledi. Başkan Ergün, 436 bin metrekarelik rekreasyon alanı ile Manisa’ya yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını duyurdu. MANİSA (İGFA) - Geride kalan 15 yılık görev süresi boyunca 1060 büyük projeyi Manisalıların hizmetine sunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni döneme ilişkin projelerini açıklamaya devam ediyor. Başkan Ergün, bu kapsamda hazırladığı peyzaj projesini de kamuoyu ile paylaştı. Daha önce 1’inci etabı tamamlanan Karaçay Peyzaj Projesinin 2’nci ve 3’üncü etaplarını da hayata geçireceklerini açıklayan Başkan Ergün, “Hemşehrilerimizin sosyal kültürel ve sportif yaşamına katkı sağlamak amacıyla Yunusemre ilçemizde Karaçay Deresi kenarında projelendirdiğimiz ve 1. Etabını tamamladığımız Karaçay Peyzaj Projemizin 2’nci ve 3’üncü etabını da hayata geçireceğiz.

rojemiz tamamlandığında Fırat Çakıroğlu Kavşağından Menemen Kavşağına kadar toplam 436.000 metrekarelik bir rekreasyon alanını Manisa’mıza kazandıracağız. Projemiz içerisinde etkinlik ve dinlenme alanları, tenis kulübü ve kortları, basketbol sahaları, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları yer almaktadır. Karaçay Projemizin 2. Etap uygulama projeleri tamamlanmış olup, yapım aşaması için hazırlıklar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

