Karacabey’de Ramazan ayı etkinlikleri başlıyor

Karacabey Belediyesi’nin her sene düzenlediği geleneksel Ramazan ayı etkinlikleri başlıyor. 20-28 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler, Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Belediye Başkanı Ali Özkan, 8 gün boyunca sürecek olan etkinliklere tüm Karacabeylileri davet etti.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ramazan ayı etkinlikleri başlıyor. 20-28 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler, Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler, bu yıl da hem çocuklar hem de yetişkinler için dolu dolu geçecek.

HER AKŞAM FARKLI AKTİVİTE

Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde 8 gün boyunca sürecek etkinliklerde, her akşam iftar sonrası farklı aktiviteler Karacabeylilerle buluşacak.

20 Mart Çarşamba akşamı başlayacak olan iftar sonrası programları kapsamında; semazen gösterisi, çocuk ve yetişkin yarışmaları, Hacivat – Karagöz oyunu, illüzyon gösterileri, geleneksel kostümlü fasıl ekibi, meddah gösterileri, tasavvuf ekibi ve çocuk tiyatroları yer alacak.

Ayrıca yine etkinlikler boyunca, çocuklara her akşam sürpriz ikramlar sunulacak.

Etkinliklerle ilgili konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, “Çocuklarımıza Ramazan ruhunu hem geleneksel aktivitelerle yansıtmak hem de onlara bu ayı daha da sevdirmek adına bu etkinlikleri onlarla buluşturuyoruz” dedi.

“TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ”

Hem çocuklar hem de yetişkinler için yoğun bir program hazırladıklarını belirten Başkan Ali Özkan, “Her sene olduğu gibi bu sene de geleneksel Ramazan ayı etkinlikleri programımız, 8 gün boyunca iftardan sonra Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi’nde vatandaşımızla buluşacak. İçerisinde tiyatro gösterileri, gölge oyunları, geleneksel eğlenceler gibi birçok etkinlikle çocuklara ve ailelere unutulmaz bir hafta yaşatmayı amaçlıyoruz. Tüm halkımızı ve ailelerimizi çocuklarıyla beraber Ramazan ayı etkinliklerimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, etkinlikler kapsamında çocukların merakla beklediği Rafadan Tayfa tiyatro oyunu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 28 Mart Perşembe günü saat 11.00 ve 14.00’de sahnede olacak.

Etkinliklerin 20 Mart Çarşamba gününden itibaren, 1 hafta boyunca her akşam iftardan sonra 21.00’de başlayacağı belirtildi.