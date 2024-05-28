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Karacabey’de panayır beğeni topladı

Karacabey’de yıllardır özlemi duyulan panayır, geçtiğimiz hafta sonu ilçede yeniden gerçekleştirildi Katılan esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği panayırın ardından Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, “Halkımızın özlediği bir aktiviteydi Ailelerin yoğun ilgisi memnuniyet vericiydi Uzun bir aradan sonra ilk kez yapıldı Eksiklerimizi gidererek ve talepleri göze alarak daha kapsamlı bir panayırı önümüzdeki yıllarda sağlayacağız” dedi

YAŞAM 28.05.2024, 14:45
Karacabey’de panayır beğeni topladı

Karacabey’de yıllardır özlemi duyulan panayır, geçtiğimiz hafta sonu ilçede yeniden gerçekleştirildi. Katılan esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği panayırın ardından Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, “Halkımızın özlediği bir aktiviteydi. Ailelerin yoğun ilgisi memnuniyet vericiydi. Uzun bir aradan sonra ilk kez yapıldı. Eksiklerimizi gidererek ve talepleri göze alarak daha kapsamlı bir panayırı önümüzdeki yıllarda sağlayacağız” dedi.BURSA (İGFA) -  Karacabey’ de yıllar sonra yeniden kurulan ve bir dönem bölgenin beklenen etkinliklerinden olan ‘Karacabey Panayırı’ hem esnaf hem vatandaşlardan tam not aldı. 3 gün boyunca rekor bir katılımla gece geç saatlere kadar vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği panayır, özellikle çocukların ve ailelerin beğenisini kazandı.

Etkinliğe çocuklarıyla katılan aileler genel olarak, eski anılarını çocuklarıyla yaşamak istediklerini ve bu organizasyonla eski günlerdeki gibi renkli bir atmosfere tanık olduklarını belirterek Karacabey Belediyesi’ ne teşekkürlerini iletti.

Cuma günü başlayıp 3 gün boyunca devam eden panayırda tarım ürünlerinden lunaparka, geleneksel panayır oyunlarından, yiyecek içecek stantlarına birçok alanda esnafta faydalandı. Panayır süresi boyunca vatandaşların genel olarak yoğun ilgisi dikkat çekerken, gece geç saatlerde de aynı yoğunluğun devam ettiği görüldü.

“PANAYIR COŞKUSUNU YILLAR BOYUNCA YAŞATMAK VE BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE DE AKTARMAK İSTİYORUZ”

 Panayırı ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı esnaf vevatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte gözlemlerde bulunmak ve vatandaşların yorumunu yerinde incelemek için panayır alanında esnaf ve halkla buluşan Karabatı, yoğun ilgisile karşılaştı. Karabatı yaptığı incelemelerin ardından panayırın genel manada her kesimden insanın tercih ettiği bir aktiviteye dönüştüğünü gözlemlediğini belirterek ‘İlçemizde bir dönemin en meşhur ve adeta beklenen etkinliğiydi. Karacabey Panayırı zaman içerisinde maalesef yok olmaya yüz tutmuştu ve son yıllarda yapılamaz hale gelmişti. Bizler, seçim sürecinde vatandaşlarımızın talepleri arasında sıkça duyuyorduk ve nihayetinde görevi devraldıktan sonra bahar ayı da olması münasebetiyle yeniden vatandaşlarımızla buluşturduk. Burada hem alışverişimizi yapıp hem de eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirerek katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmayı hedefledik. Elbette eksiklerimiz olacaktır, olmuştur. Bizler ve çalışma arkadaşlarımız süreci tüm yönleriyle değerlendirerek bundan sonraki senelerde tüm bu olumsuzlukları sıfıra indirip herkesi kucaklayan bir organizasyona dönüştüreceğiz. Panayır coşkusunu yıllar boyunca yaşatmak ve bizden sonraki nesillere de aktarmak istiyoruz. Bu konuda bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum’ dedi.

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