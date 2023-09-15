Karacabey Sanayi Sitesi'ndeki çalışmalara tam gaz

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Sanayi Sitesi'nde asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan; içme suyu, kanal ve yağmur suyu çalışmalarının tamamlandığı, asfaltlama çalışmalarının da hızla sürdüğü Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu.

Özellikle yağmur suyu noktasında ciddi sıkıntıların yaşandığı Sanayi Sitesinde, tüm sorunları ortadan kaldıracak hamleler yaptıklarını ifade eden Başkan Ali Özkan, “Sanayi Sitemizde özellikle yağmur suyu noktasında ciddi sıkıntılar vardı. Vatandaşlarımız bu durumdan mustaripti. BUSKİ'nin ihalesinde bu konu olmamasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a ricamızla buradaki konu gündeme alındı ve ne mutlu ki burada çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Tabii bu süreçte vatandaşlarımız bir miktar sıkıntı çekiyor ancak bu çalışmalar sadece bizim için değil çocuklarımız, torunlarımız için 100 yıllık bir proje. Ve geçmiş yüz yılda yapılmayan hizmetler de hamdolsun bizim dönemimize nasip oldu.

Karacabey'de içme suyu, kanal yağmur suyu, havai elektrik hatlarının yer altına alınması, Yeniköy'de arıtma tesisi, kırsalda altyapı çalışmaları devam eden çok sayıda proje gibi kentin dört bir yanında çalışmaların sürdüğünü aktaran Özkan, “Tüm bu çalışmalar, Büyükşehir Yasasının bize getirdiği avantaj ile yapılıyor. Normal şartlarda bizim gibi bir ilçe belediyesinin otuz yıl, kırk yıl borçlanarak yapamayacağı bir hizmeti, biz kendi cebimize bir kuruş para çıkmadan yapıyoruz. Şu anda Karacabey'in hangi mahallesine giderseniz gidin, orada bir çalışma var.Tabi ki bu çalışmalar neticesinde bir miktar toz, toprak, trafik sıkıntısı oluyor. Ama bunlar geçici sorunlar. Bizim geleceğimiz için mutlaka bu çalışmaları yapmak gerekiyor. Koordineli bir şekilde çalıştığımız için de de bu sıkıntıları asgari seviyeye, minimum seviyeye indiriyoruz.Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a, BUSKİ Genel Müdürümüze ve BUSKİ Şube Müdürümüze, değerli personeline, Karacabey Belediyesi'nde gayret gösteren arkadaşlarımıza, müteahhit firma yetkililerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Her şey daha güçlü bir Karacabey için” diye konuştu.