Karacabey Panayırı yıllar sonra yeniden başlıyor

Karacabey’de bir döneme damga vuran Karacabey Panayırı yıllar sonra yeniden gerçekleşiyor. Bölgenin merakla beklenen etkinliklerinden biriyken son yıllarda ilgisizlik nedeniyle yapılamayan panayırla ilgili konuşan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 'Özlenen panayırı Karacabey'de yeniden yaşatacağız' sözleriyle duyurdu. Karacabey Panayırı yıllar sonra yeniden 24-25-26 Mayıs tarihlerinde Karaca Park’ta yapılacak.

KARACABEY (İGFA) - Bir döneme damgasını vuran, unutulmaya yüz tutmuş ve yıllardır yapılamayan meşhur Karacabey Panayırı bu sene yeniden 24-26 Mayıs tarihleri arasında Karaca Park'ta misafirlerini ağırlayacak.

“PANAYIRI YENİDEN YAPMAK HEDEFLEDİĞİMİZ ÇALIŞMALARDAN BİRİSİYDİ”

Karacabey halkının heyecanla beklediği ve çeşitli alışveriş ile eğlence seçenekleriyle 3 gün sürecek panayır için geri sayım başladı. 24-25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde ilçenin Yeniköy çıkışında yer alan Karaca Park’ta gerçekleşecek etkinliğe tüm vatandaşları davet eden Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 'Bizler göreve geldiğimizde hedeflediğimiz çalışmalardan birisiydi Panayır. Sadece Panayır değil, zaman içerisinde bayramlar bile eski coşkusuyla kutlanmıyordu. Bu yıl 19 Mayıs'ta eski coşkuyu yakalamak adına bayram kutlamalarını ilçe stadına aldık ve beklediğimiz gibi coşku ve memnuniyet hat safhadaydı. Şimdi bir diğer sözümüz olan Panayırı geri getiriyoruz. Adı Karacabey ile özdeşleşmiş olan bu etkinliği vatandaşlarımızın da yoğun talebi doğrultusunda yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Karacabey Panayırına bekliyoruz' dedi.

3 gün sürecek olan panayırda, tarım ürünleri sergilenirken, lunapark, geleneksel oyunların yanı sıra yiyecek içecek ve alışveriş stantları da kurulacak.