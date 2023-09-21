Karacabey'de metruk bina yıkımları son sürat

Karacabey Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği 2 metruk bina yıkımının ardından, ilçede ortadan kaldırılan metruk bina sayısı 118’e ulaştı.BURSA (İGFA) - Karacabey Belediyesi’nin uzun zamandır sürdürdüğü metruk bina yıkımlarında, 118. binanın yıkımı da geçtiğimiz günlerde gerçekleşti.

Merkezde olduğu gibi kırsal mahallelerde de devam eden yıkımlarla mahalle halkı için hem güvenlik riski oluşturan hem de görüntü kirliliğine neden olan binalar tek tek ortadan kaldırılırken, yıkım sonrası boşalan alanlarda da şehirdeki otopark sorununa geçici çözümler sunuluyor.

Karacabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği yıkımlar, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Bu konuda, mahalle sakinlerinin ve muhtarların talepleri doğrultusunda hareket edildiğini belirten Özkan, yıkımların hız kesmeden süreceğini belirterek, “Bu şekilde yıkılma riski bulunan, kötü amaçlı kullanımlara neden olabilen binaları vatandaşlarımız belediyemize bildirdikleri takdirde, yasal prosedürleri tamamlayıp hız kesmeden yıkımı gerçekleştiriyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız merkez ve kırsalda aynı hızla devam edecek” dedi.