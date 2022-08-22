Karabağlarlı çocuklar yazı Reşat Nuri Güntekin'le geçirdi

İzmir'in Karabağlar Belediyesi Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı, bu yaz da çocukların gözde mekanlarından oldu. Yaz tatillerini verimli bir şekilde, okuyup öğrenerek tamamlamak isteyen çocuklar, Çalıkuşu Mahallesi Kilimtepe Parkı'nda bulunan kitaplığın yolunu tuttu.İZMİR (İGFA) - Yaşamının bir bölümünü İzmir'in Karabağlar ilçesinde geçiren edebiyatımızın usta ismi Reşat Nuri Güntekin’in adını taşıyan kitaplık, yaklaşık 150 yıllık ve mimari dokusuyla dikkat çeken tarihi taş binada yer alıyor. Güntekin, “Dudaktan Kalbe” romanının bir bölümünü de burada kaleme aldı.

Reşat Nuri Güntekin Çocuk Kitaplığı’nda masal, Türk ve dünya klasiklerinden seçme eserler, çocuk edebiyatı, psikoloji, eğitim gibi birçok konu başlığı altında, yüzlerce kitap bulunuyor.

Kitaplığa üye olan çocuklar, beğendikleri kitapları 10 gün içerisinde teslim etmek koşuluyla ödünç alabiliyor. Dileyen çocuklar da eserleri kitaplığın sessiz ve serin ortamında okuyabiliyor.

Çocuk kitaplığına üye olmak isteyenler, öğrenci belgesi, 2 fotoğraf ile başvuru yapabiliyor. Haftanın 5 günü mesai saatleri içerisinde açık olan kitaplıktan, tüm çocuklar ücretsiz yararlanabilirler.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kitaplığın güncel eserlerle sürekli zenginleştiğini vurgulayarak, “Çocuklarımız bu yaz da kitaplığımıza yoğun ilgi gösterdi. Okudukları kitaplarla bilgilendiler, ufukları açıldı. Bu tablo bizleri çok mutlu ediyor. Tarihi binaya ve kitaplığa sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.