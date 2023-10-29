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Karabağlar’dan 2. Yüzyıla muhteşem karşılama

YAŞAM 29.10.2023, 08:27
Karabağlar’dan 2. Yüzyıla muhteşem karşılama

Cumhuriyetimizin 100. Yılı İzmir'in Karabağlar ilçesinde görkemli kortej yürüyüşü ve konserle kutlandıİZMİR (İGFA) - Cumhuriyetimizin 100. Yılı Karabağlar’da, binlerce kişinin katıldığı geleneksel kortej yürüyüşü ve Dolu Kadehi Ters Tut konseriyle, büyük bir coşkuyla kutlandı.

Fahrettin Altay Meydanı’ndan 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’na kadar Türk bayraklarıyla, fenerlerle ve marşlar eşliğinde yürüyen on binler, Cumhuriyete ve Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılıklarını vurguladı. Parktaki konser alanını dolduran gençlere seslenen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıktığınız için sağolun, varolun” dedi.

Karabağlar’da on binler, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle, coşkuyla karşıladı. Karabağlar Belediyesi’nin bu yıl Karabağlar Kaymakamlığı’yla birlikte düzenlediği geleneksel kortej yürüyüşüne binlerce İzmirli katıldı. Fahrettin Altay Meydanı’nda toplanan kortej, 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’na doğru ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri, fenerler ve marşlar eşliğinde harekete geçti. İnönü Caddesi’ni adeta gelincik tarlasına çeviren kortejde, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, eşi Özlem Öneği, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, gaziler, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı. 7’den 70’e her yaştan İzmirlinin katıldığı yürüyüşe bando eşlik etti. Evlerinin ve işyerlerinin kapılarına, balkonlarına çıkan; araçlarında bulunan vatandaşlar korteji alkışlarla karşılarken, kortejdekiler de onları coşkuyla selamladı.

Başkan Selvitopu’nun konuşmasının ardından 100. Yıl Uğur Mumcu Meydanı’nı dolduran binlerce genç, Dolu Kadehi Ters Tut Konseri’nde gönüllerince eğlenerek Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkusunu yaşadı. Konser sonunda Başkan Selvitopu grup üyelerine doğa dostu sertifikası vererek teşekkür etti.

Gece İzmir Marşı’nın hep bir ağızdan söylenmesiyle sona erdi.

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