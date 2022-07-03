Karabağlar, Madımak'ta yitirilen canları andı

Sivas Madımak Oteli'nde 29 yıl önce diri diri yakılarak katledilenler, Karabağlar'da düzenlenen tören ve Cengiz Özkan konseriyle anıldı.İZMİR (İGFA) - Uzundere Rekreasyon Alanı'ndaki Madımak ve Pir Sultan Anıtı önünde düzenlenen törene, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu, Türk Halk Müziği Sanatçısı Cengiz Özkan, CHP'nin İlçe Başkanı Mehmet Türkbay, İlçe Kadın Kolları Başkanı Aydan Tör, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından katılımcılara seslenen Başkan Selvitopu, ülkemiz tarihinde kara günler olduğunu hatırlatarak, “Onlardan biri de 29 yıl önce Sivas'ta yaşandı. Davet üzerine kente gelen aydınlarımız, sanatçılarımız, Anadolu topraklarında bağnazlığı, tutuculuğu hakim kılmaya çalışanlar tarafından acımasızca yakıldı. İnsanın ateşle yakılması kadar vahim bir olay düşünülemez. Bunun hiç bir inançla, düşünceyle ilgisi olamaz” dedi.

Eğitim, kültür, sanat...

Madımak'ta katledilenlerin ömürlerini, insanı yüceltmek, aydınlanma yolunda kültür ve sanat çalışmaları yapmakla geçirdiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Onlar hiçbir insanın canını acıtmadılar. Umarım artık bu tür olaylar ülkemizde son bulur. Bunun yolu da eğitimde, kültür ve sanatta toplumun, ülkemizin gelişmesidir. Karabağlar Belediyesi olarak biz bu konularda üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya kararlıyız. Kentimizin dört bir tarafında vatandaşlarımızı bilimle, kültür ve sanatla buluşturmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Ülkemizin inanç üzerinden siyaset yapılmasından çok çektiğine dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Ülkemize ve bütün dünyaya barış hakim olsun istiyoruz. Sivas'ta yaşamını yitiren aydınlarımızı, sanatçılarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

Başkan Selvitopu'nun konuşmasının ardından katılımcılar Madımak ve Pir Sultan Anıtı'na kırmızı karanfiller bıraktılar.

Daha sonra Murat Çobanoğlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçısı Cengiz Özkan, konser verdi. Özkan özellikle Madımak'ta katledilen sanatçıların eserleri başta olmak üzere bilinen türküleri seslendirdi.

Konserin sonunda Başkan Selvitopu Cengiz Özkan'a doğa dostu sertifika verirken, sahnedeki tüm sanatçılara da teşekkür etti.

Vakıf ve dernekler destekledi

Konser öncesi Sivas'ta katledilenler anısına “Sivas'93” başlıklı görsel sunum yapılırken, Türk Halk Müziği Sanatçısı Ersin Perçin birkaç türküyle seyirciyi selamladı. Anma törenine, Limontepe Cemevi-Ehli Beyt İnanç Kültür ve Eğitim Vakfı, Uzundere Cemevi-Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Karabağlar Erenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Anadolu Dostları Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sivas Yıldızeli Yusufoğlan Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir Tokat Dernekleri Federasyonu, Erzurum Dörtler Kültür ve Dayanışma Derneği de katkı sundu.