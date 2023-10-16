Karabağlar'ın muhtarları Cumhuriyetin 100. yılında Samsun’da

İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçede yıllardır uyum içinde çalıştığı muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlamak amacıyla onlarla Samsun'da bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla ayrı bir öneme sahip Samsun ziyaretinde muhtarlara verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eden Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Görev yaptığım süre boyunca sizle hiç sıkıntımız olmadı. Tam tersine hep destek gördük” dedi.

Başkan Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, ilçede görev yapan muhtarlar ve aileleri, Cumhuriyetimizin 100. yılını ve Muhtarlar Günü'nü Samsun'da kutladı. Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği program kapsamında hafta sonu Bandırma Vapuru, Onur Anıtı, Kurtuluş Yolu ve Amazon Köyü ziyaret edildi. Akşam da hep birlikte kutlama yemeği yenildi.

Yemeğin ardından muhtarlara seslenen Başkan Selvitopu, Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmasının önemini vurgulayarak, “Samsun, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919'da ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı yerdir. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının o yaşlarda hayatını ortaya koyarak vermiş olduğu mücadele çok önemlidir. Bu günlere geldiysek onların sayesindedir. Onlar bize Cumhuriyeti emanet etti. Bunun kıymetini bilmeli ve Cumhuriyetimizi gelecek kuşaklara taşımalıyız” dedi.

“HEDEFİMİZ ORTAK”

Muhtarların en alttaki mülki amirler olduğuna dikkat çeken Başkan Selvitopu “Sizler toplumu taşıyan, toplumu ayakta tutan, toplumu sürükleyen değerlersiniz. Bugüne kadar hep birlikte, uyum içinde çalıştık. zaman zaman eksiklerimiz ve bazı sıkıntılarımız olmuştur. Fakat sonuçta hepimizin ortak hedefi Karabağlar'a hizmet etmek! Bugüne kadar tüm görevlerinizi hak, hukuk, adaletli bir biçimde, kimseyi ötekileştirmeden yaptınız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Görev yaptığım süre boyunca hiç sıkıntı çekmedim. Tam tersine sizden destek gördüm” diye konuştu. Başkan Selvitopu ayrıca yeniden aday olacak ya da görevlerini bırakacak muhtarları şimdiden kutladığını da söyledi.