Karabağlar'ın araç filosunu gençleşiyor

Karabağlar Belediyesi araç filosunu gençleştirmeye devam ediyorİZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, hizmet araçlarına 4 yeni çöp kamyonu daha ekleyerek araç filosunu gençleştirmeyi sürdürüyor.

Uzundere’deki Temizlik İşleri Şantiyesi’nde daha önce 38 çöp kamyonuyla hizmet veren Karabağlar Belediyesi, çöp kamyonu sayısını 42’ye çıkardı; süpürge aracı, arazöz,kamyonetle birlikte şantiyesindeki toplam hizmet aracı sayısı da 65’e yükseldi.

İlçede 3 bin 600 sokakta, 58 mahallede 7/24 hizmet vermeye devam eden Karabağlar Belediyesi, araç filosunu her geçen gün yenileyerek Karabağlar halkını daha da temiz bir kentte yaşatmayı hedefliyor.

Uzundere’deki şantiyede incelemelerde bulunan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yeni araçların filoya katılması nedeniyle yaptığı değerlendirmede; bundan sonra da gerek iş makinesi gerekse hizmet araçları filosunu yenilemeye devam edeceklerini söyledi.