Karabağlar'dan yaşlılara vefa

Karabağlar Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ve Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Servinaz Ömür, 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü nedeniyle Türkiye Yardımsevenler Derneği Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi'ni ziyaret etti.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Dinlenme Evi'nin sakinlerine çiçek vererek günlerini 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan Karabağlar Belediyesi, "Sizlerin her zaman yanınızdayız" mesajı verdi.

Belediye Başkan Vekili Levet Yıldır, Belediye Meclis Üyesi Servinaz Ömür ile birlikte yaptığı ziyarette, dinlenme evi sakinleriyle günün anısına pasta kesti.

Ziyarette kısa birer konuşma yapan Yıldır ve Ömür, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun selamını ileterek, “Sizler bizim çınarlarımızsınız. Burada sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Karabağlar Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızdayız” mesajını verdi.

Ziyarette Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ayla Sert, Dinlenme Evi Yöneticisi Seher Dere Ülgen de yer aldı.