Karabağlar'dan bayram dayanışması

Karabağlar Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşları bu Kurban Bayramı öncesi de unutmadı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde hazırlanan gıda kolileri görevli personeller tarafından vatandaşların evlerine ulaştırılıyor. Yine her zaman olduğu gibi bu iş yapılırken vatandaşların rencide edilmemesine özen gösteriliyor.

Belediye ekiplerinin dağıtımını yaptığı gıda kolilerinde çay, toz şeker, baldo pirinç, pilavlık bulgur, nohut, kuru fasulye, kırmızı mercimek, makarna, arpa şehriye, sıvı yağ, domates salçası, ev tarhanası, bayram şekeri, vakumlu zeytin, helva ve konserve bezelye bulunuyor.

Karabağlar Belediyesi ayrıca düzenli olarak her ay 2 bin 77 kişiye Sosyal Destek Kartı aracılığıyla maddi destek sağlıyor.

Türk Kızılayı işbirliğiyle Yunus Emre Kapalı Pazaryeri altında açılan Sosyal Butik'te ise alınan puana göre gıda, kıyafet ve ayakkabı yardımı yapılmaya devam ediliyor.