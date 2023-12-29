Karabağlar'da yeni yıl öncesi miniklere pastalı ziyareti

İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Özgür Çocuk Evi’nde eğitim gören çocuklarla bir araya gelerek, onların yeni yılını kutladı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar'da Özgür Mahallesi'nde bulunan Çocuk Evi, konusunda uzman eğitimci ve personel tarafından okul öncesi çocukların eğitimlerine ve gelişmelerine katkı sağlıyor.

Özgür Çocuk Evi’nde çocuklar her gün hafta içi sabahtan akşam saatlerine kadar hem eğitici hem de öğretici programlarla keyifli zaman geçiriyor.

Başkan Selvitopu, Özgür Çocuk Evi'ne sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Selvitopu'nu karşılarında gören çocuklar büyük bir mutluluk yaşadı. Başkan amcalarıyla birlikte şarkılar söyleyen ve eğlenen çocuklar daha sonra birlikte pasta kestiler.

Başkan Selvitopu tüm çocuklara aileleriyle birlikte iyi bir yıl diledi ve onlara yeni yıl armağanları verdi.