Karabağlar'da yaza TSM'li merhaba konseri
İzmir'de Karabağlar Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu'nun “Yaz'la Gelen Nağmeler” konseri, ana hizmet binasındaki Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - Aralarında Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eşi Fügen Selvitopu, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin olduğu dinleyiciler, koronun seslendirdiği parçalara keyifle eşlik etti.
Şef Cihan Önder yönetimindeki koro, “Şimdi Uzaklardasın”, “Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var”, Agora Meyhanesi” Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece”, “Gam'zedeyim Deva Bulmam” gibi Türk Sanat Müziği'nin sevilen birçok eserini, seyircilerle birlikte seslendirdi.
Program kapsamında Başkan Selvitopu, Şef Cihan Önder'e çiçek vererek ses ve saz sanatçılarını kutladı.
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