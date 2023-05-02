Karabağlar'da 'yapılandırma' için mobil hizmet

İzmir Karabağlar Belediyesi, son çıkan yapılandırma yasasından yararlanmak ve belediyeye olan çeşitli borçlarını ödemek isteyen vatandaşlar için “Mobil Vezne” aracıyla hizmet vermeye devam ediyor.İZMİR (İGFA) - 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12.03.2023 tarih ve 32130 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kanun gereğince yapılandırma kapsamında Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Haberleşme Vergisi gibi vergi alacakları bulunuyor.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince de, ücret ve pay alacakları, katı atık ücreti alacakları ile idari para cezası alacaklarının tahsili gerekiyor.

Karabağlar Belediyesi tüm bunlar için ilçedeki pazaryerlerinde mobil araç ve personel görevlendirdi. Böylece 7440 Sayılı Kanundan yararlanmak isteyen mükelleflerin başvuruları alınarak yapılandırılma işlemleri mobil şekilde gerçekleştiriliyor. Ayrıca mükellefler gerek yapılandırma gerekse diğer borçlarıyla ilgili ödeme talebinde bulunurlarsa, tahsilat işlemleri de mobil araçta bulunan mobil vezne aracılığıyla anında yapılıyor.