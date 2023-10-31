Karabağlar'da pazaryeri inşaatını yakın mercek

Karabağlar Belediyesi tarafından baştan sona yenilenerek kapalı hale getirilecek Yeşilyurt Pazaryeri'nin inşaatı hızla sürüyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çalışmaları yerinde denetleyerek, yüklenici firma temsilcilerinden ayrıntılı bilgi aldı.İZMİR (İGFA)- Proje tamamlandığında otopark olarak kullanılacak alandaki kazı çalışmalarını inceleyen Başkan Selvitopu, “Zemin sert kayalardan oluşuyor. Taş kırma ve kazı çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz yeri pazaryerimizin inşaatı hızla yükselecek. Belirlediğimiz programa uygun şekilde hareket edilmesi ve tesisin zamanında bitirilmesi için süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

Yeşilyurt'un ihtiyaç duyduğu modern pazaryerine kavuşacağını vurgulayan Başkan Selvitopu, Esendere, Yurtoğlu ve Üçkuyular'da da benzer çalışmaları yapacaklarını hatırlattı.

2 KATLI OLACAK

Bahçelievler Mahallesi Ulu Önder Caddesi 4500 metrekare arsa üzerine inşa edilecek modern pazaryeri, 2 katlı olacak. 9000 metrekarelik pazaryerinin alt katında 110 araçlık otopark, üst katında da tezgah alanları bulunacak. Ayrıca 60 araçlık açık otopark yer alacak. İnşaat tamamlanıncaya kadar vatandaşlar, Karabağlar Belediyesi tarafından Kara Fatma Parkı yanında oluşturulan geçici pazaryerinden yararlanmaya devam edecek.