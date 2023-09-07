Karabağlar'da okullar yeni döneme hazır

İzmir'de eğitime yönelik çalışmalarla kesintisiz desteği sürdüren Karabağlar Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi 22 okulda bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaz aylarında acil ihtiyaç duyulan okulların iç ve dış cephe boyamalarının yanı sıra, tesisatlarında, kapılarında onarımlar yapıldı.

Karabağlar Belediyesi bu çalışmaları yapmak için okullar tatile girmeden önce toplam 4 milyon 150 bin liralık ihale gerçekleştirmişti.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, okulların fiziki koşulları iyi oldukça öğrencilerin ve öğretmenlerinin motivasyonlarının artacağına dikkat çekti.

Karabağlar Belediyesi'nin tüm gücüyle eğitimi desteklemeye çalıştığını belirten Başkan Selvitopu, “Bu anlayışımız doğrultusunda görev alanımıza girmemesine karşın çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Okullarımızın bakım onarımları da bunlardan biri. Yaz aylarında acil ihtiyaç duyulan okullarımızda yoğun bir faaliyet yürütüldü. Neredeyse tamamı yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirildi. Birkaç okulumuzda ise dış cephe boyaması devam ediyor. Onları da en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Başkan Selvitopu, ilkokula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye desteği, KARBEM'le 1500 öğrencinin lise ve üniversiteye ücretsiz olarak hazırlanması, uygun fiyatlı Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu gibi çalışmalarla dar gelirli ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.