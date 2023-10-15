Karabağlar'da gençler ve çocukların buluşma noktası olacak

Karabağlar'ın çok önemli bir ihtiyacına yanıt verecek Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin inşaatı hızla devam ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin çalışmaları son hızla sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Futbol sahası ve tribünlerinin, yüzme havuzlarının şekillendiği tesis, modern mimarisi ve işlevselliğiyle İzmir'in en önemli spor kompleklerinden biri olacak. Çocuklarımızı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın yolu böyle tesislerden geçiyor” dedi.

Başkan Selvitopu, İzmir'e değer katacak bu örnek spor tesisin futbol sahası ve tribün bölümünün Cumhuriyetimizin 100. yılında hizmete girmesini hedeflediklerini vurguladı.

Bölgede, Karabağlar Belediyesi'nin Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, Aqua Yaşam Havuzları, Murat Çobanoğlu Açık Hava Tiyatrosu, Gemi Restoran gibi tesisleriyle binlerce metrekarelik dinlenme ve çocuk oyun alanları olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, “Atatürk Gençlik ve Spor Merkezimizin de tamamlanmasıyla, bu nokta adeta İzmir'in çekim merkezi haline gelecek” diye konuştu.

Uzundere Rekreasyon Alanı’ndaki 32 dönüm üzerinde yapımı süren Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nde, resmi spor karşılaşmalarının oynanabileceği ve birçok branşa yönelik açık-kapalı alanlar olacak. Açık alanda, üzeri çelik sistemle örtülü ve 3 bin seyirci kapasiteli tribüne sahip futbol sahası, 3 açık basketbol sahası, standartlara uygun tenis kortu bulunacak.

İki spor salonunda da, ısıtmalı yarı olimpik yüzme havuzu ile çocuk eğitim havuzu, basketbol, voleybol, hentbol, judo, tekvando, jimnastik, güreş gibi branşlara uygun alanlar yer alacak. 9 dönüm üzerine oturacak binada ayrıca, sporcular için kondisyon / antrenman odaları, giyinme-soyunma odaları, spor malzemeleri satış noktası, dinlenme alanları, kafeterya, amatör spor kulüp odaları, hakem odası, acil müdahale odası olacak.