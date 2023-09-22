Karabağlar'da gazi ve şehit yakınlarına ziyaret

İzmir'de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şubesi'ni ziyaret ederek, gaziler ve şehit yakınlarıyla buluştu.İZMİR (İGFA) - 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimler Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru, gaziler ve şehit yakınları tarafından kapıda çiçekle karşılanan Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, konukseverlikleri nedeniyle dernek yöneticilerine ve üyelerine teşekkür etti.

Karabağlar Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Şehitlerimiz bu ülke için canlarını verdiler. Gazilerimiz canlarını ortaya koydular. Sizler için ne yapılsa azdır. Bu konuya yeterince önem vermezsek, vatan, millet sevgimiz lafta kalmış olur” dedi.

Dernek Başkanı Doğru ve yöneticiler ise, Karabağlar Belediyesi'ni her zaman yanlarında gördüklerini vurgulayarak, desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu'na teşekkür ettiler.

Ziyarette Başkan Selvitopu Doğru'ya çiçek verirken, Doğru da Başkan Selvitopu'na Türk bayrağı armağan etti.