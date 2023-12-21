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Karabağlar'da dayanışma zamanı

YAŞAM 21.12.2023, 10:31
Karabağlar'da dayanışma zamanı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde engelli ve ihyiyaç sahibi depremzede çocuklara armağanlar verildi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, Karabağlar Kent Konseyi ve Karabağlar Belediyesi Spor Kulübü Derneği tarafından engelli çocuklara eşofman takımı ve spor ayakkabısı armağan edildi. Ayrıca Tahsin Yazıcı Mahallesi’nde oturan ve deprem bölgesinden gelen çocuklar için de yeni yıl kutlaması düzenlendi.

Karabağlar Belediyesi Yıldız Kenter Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliklere, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, belediye meclis üyeleri, Karabağlar Kent Konseyi üyeleri katıldı. İlk etkinlikte engelli çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Başkan Selvitopu, Karabağlar’da engelli nüfusun yoğunluğuna dikkat çekerek, “Karabağlar Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerimizin yanında olacağız” dedi.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı da, emeği geçen Karabağlar Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Engelli Anneleri Çalışma Grubu’na teşekkür etti.

Başkan Selvitopu, her hafta çarşamba gerçekleştirilen spor aktivitelerine katılan çocuklara eşofman takımı ve spor ayakkabısı armağan etti. Etkinlik sonunda engelli çocuklar da, takı kursunda annelerinin yaptığı el emeği makrome örmesi “rüya kapanını “ Başkan Selvitopu’na armağan ettiler.

YENİ YIL ETKİNLİĞİ

Karabağlar Kent Konseyi Tahsin Yazıcı Mahalle Meclisi’nin çocuklar için düzenlediği yeni yıl etkinliğine de katılan Başkan Selvitopu, 2024'ün sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi. Başkan Selvitopu çocuklara, Nutuk, çocuk kitapları, boyama seti, kırtasiye seti ve şapkadan oluşan set armağan etti.

Çocuklar, Maksat Sanat Atölyesi’nin gerçekleştirdiği balon katlama atölyesinde müzik eşliğinde keyifli zaman geçirdiler.

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