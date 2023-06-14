Karabağlar'da çini kursiyerlerinin yıl sonu sergisi görücüye çıktı

İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği çini kursuna katılan kursiyerlerin yıl sonu sergisi, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) törenle açıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen törende konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nin açıldığı günden bu yana yoğun olarak kullanıldığını belirterek, “Bu merkezimizde düzenlenen çini kursumuzda da çok kısa sürede, birbirinden güzel eserler ortaya çıkmış. Bu kadarını tahmin etmiyordum. Öncelikle eğitmenimize sonra da tüm kursiyerlere emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Karabağlar'da yaşayanları kültür ve sanatla buluşturmaya devam edeceklerini, bu tür mekanları ilçenin farklı noktalarına yaymak için çalışacaklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Ulusal Kurtuluş Savaşımızın Önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği Türkiye'yi gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Bunun için mücadele vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

Çini kursu eğitmeni Nesrin Dikmen de kültür ve sanata desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu'na teşekkür etti.

Başkan Selvitopu daha sonra, aralarında eşi Fügen Selvitopu'nun da olduğu kursiyerlere katılım belgelerini verdi ve sergiyi gezdi.