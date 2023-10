Karabağlar'da 'Aqua Yaşam' dolup taştı

İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nin havuzlarından bu yıl 60 bin kişi yararlandıİZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi’nin Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Baştan sona bakımdan geçirildikten sonra hizmete açılan ve sonbahara girilmesi nedeniyle geçen günlerde kapılarını kapatan tesisten bu yıl yaklaşık 60 bin kişi yararlandı. Böylece vatandaşlar, rekor sıcaklıkların yaşandığı yaz aylarında hijyenik ve güvenli bir ortamda, uygun fiyatla serinleme olanağı buldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kent merkezinde olması ve sunulan olanaklar nedeniyle özellikle ailelerin Aqua Yaşam'ı bu yaz aylarında yoğun olarak tercih ettiğini söyledi. Tesisin her yaz ayında daha fazla ilgi görmesinden mutluluk duyduklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, “Aqua Yaşam tesislerimizi her sezon öncesi baştan sona bakımdan geçiriyoruz. Açıldıktan sonra da konuklarımızın rahat etmesi, ailece dinlenip eğlenmeleri için her türlü önlemi alıyoruz. Bu anlayışımız gelecek yıllarda da devam edecek. Tüm konuklarımıza ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

Karabağlar'ın her yaz çekim merkezi haline gelen tesiste, farklı büyüklüklerde yüzme havuzları, çocuk oyun havuzu, kaydıraklar bulunuyor. Kafeteryada fast food, gözleme, ızgara, makarna, salata çeşitleri, serpme kahvaltı, sıcak ve soğuk içecekler sunuluyor. Ayrıca havuz bölümüne bağlantısı olan Gemi Restoranda da hizmet veriliyor.

Aqua Yaşam'ı 2022'nin yaz aylarında toplam 55 bin kişi ziyaret etmişti.