Karabağlar'da Abidin Dino Parkı'na modern dokunuş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Selvili Mahallesi'nde bulunan Abidin Dino Parkı, Karabağlar Belediyesi ekipleri tarafından baştan sona yenileniyor.İZMİR (İGFA) - Fen İşleri Müdürlüğü'yle Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını tamamlamalarının hemen ardından park, modern yüzüyle konuklarını ağırlayacak.

3 bin metrekareden fazla büyüklüğe sahip Abidin Dino Parkı'nın yaklaşık bin 900 metrekaresi yeşil alan olacak. Parkın son halinde spor ve çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, dinlenme bölümleri yer alacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çalışmaları yerinde denetleyerek ekiplerle ve bölgedeki vatandaşlarla sohbet etti. İlçedeki parkları belirli bir programa bağlı kalarak, belediyenin kendi ekipleriyle yenilediklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Böylece yapılan çalışmalara hızlı müdahale şansı doğuyor. Vatandaşlarımızın taleplerine ve önerilerine anında yanıt verip, gerekli değişiklikleri yapıyoruz” dedi.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin ilçedeki parkları baştan sona yenilemeye ve vatandaşların nefes alabilecekleri yeni alanlar yaratmaya devam edeceğini vurguladı.