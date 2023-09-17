Karabağlar'da 'Abidin Dino Parkı' baştan sona yenilendi

İzmir'de Karabağlar Belediyesi, Selvili Mahallesi'nde bulunan Abidin Dino Parkı’nı baştan sona yenileyerek modern bir görünüme kavuşturduİZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'yle Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla tamamlanan park, yeni yüzüyle vatandaşların kullanımına sunuldu.

Yenileme çalışmaları kapsamında parkın büyük bölümü yeşil alan oldu. Spor ve çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu ve dinlenme alanları kazandırıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 58 mahallesi bulunan Karabağlar’daki parkları, belirlenen program doğrultusunda elden geçirdiklerini söyledi. Baştan sona yenilenen parkların vatandaşların beğenisini kazandığını belirten Başkan Selvitopu, “Karabağlar 60-70 yıl önce başlayan çarpık kentleşmeden en çok etkilenen ilçelerin başında geliyor. Vatandaşlarımızın soluk alıp dinlenebilecekleri, çocuklarımızın özgürce koşturabileceği bu tür yeşil alanlara çok ihtiyaç olduğunun farkındayız. Bu nedenle bulabildiğimiz ve imar koşulları uygun her boş alanı parka dönüştürüyoruz. Zamana yenik düşen parklarımızı da kendi ekiplerimizle baştan sona yeniliyoruz” dedi.

Karabağlar Belediyesi'nin ilçedeki parkları baştan sona yenilemeye ve vatandaşların nefes alabilecekleri yeni alanlar yaratmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “500 bin insanımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, herkese eşit hizmet götürmek için çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.