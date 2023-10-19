Karabağlar'da 100. yıl coşkusu

İzmir'de Karabağlar Belediyesi, 100. yılına ulaşan “ulu çınarımız” Cumhuriyetimizin yeni yaşını büyük bir coşkuyla kutlayacak. Spor karşılaşmalarından sergilere, kortej yürüyüşlerinden konserlere kadar çok sayıda farklı etkinlikle, 100. Yıl'ın mutluluğu, onuru ve gururu yaşatılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Cumhuriyet için çok sayıda etkinlik yapılacak

100. yıl kutlama programı kapsamında geleneksel “Cumhuriyet Daima” sergisinin 7.'si, 20 Ekim Cuma günü saat 18.00'de Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılacak.

“100. Yıl Cumhuriyet Basketbol Turnuvası” 21 Ekim Cumartesi günü 09.00-14.00 saatleri arasında İhsan Alyanak Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

“100. Yıl Cumhuriyet Futbol Turnuvası” 23-27 Ekim tarihleri ve 15.00-18.00 saatleri arasında Yeşilyurt Futbol Sahası'nda olacak.

Karabağlar Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenen Uğur Mumcu Parkı ve Cumhuriyetin 100. Yılı Anıt Rölyefi, 26 Ekim Perşembe günü saat 18.30'da törenle açılacak. Açılış töreninde, Uğur Sayınbatur Jazz Ensemble'nin “Yüzyılın Cazı” konseri de yer alacak.

Karabağlar Belediyesi ve ADD Karabağlar Şubesi'nin düzenlediği “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlaması” etkinliği 27 Ekim Cuma günü saat 20.00'de ADD şube bahçesinde gerçekleştirilecek.

GELENEKSEL KORTEJ VE KONSER

28 Ekim Cumartesi günü geleneksel kortej ve konserle, 100. yıl coşkusu doruğa çıkacak. Fahrettin Altay Meydanı'nda Karabağlar Kaymakamlığı işbirliğiyle oluşturulacak kortej saat 19.00'u gösterdiğinde marşlar, Türk bayrakları, Atatürk posterleri eşliğinde 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'na yürüyecek. Parkta saat 20.00'de “Dolu Kadehi Ters Tut” konseri gerçekleştirilecek.

9 Kasım Perşembe günü “Cumhuriyetimizin 100. Yılı-Düşümde Atatürk'ü gördüm. Dedim ki” başlıklı kompozisyon yarışmasının ödül töreni, Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde olacak. Tören saat 16.00'da başlayacak.

Daha sonra Karabağlar Belediyesi ve İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Atatürk ve Cumhuriyet Şehri İzmir” konulu söyleşi ve fotoğraf sergisi aynı mekanda olacak. Araştırmacı Yazar Dr. Tuna Yılmaz, “Atatürk fotoğraflarının hikayesi” başlığı altında konuklarla söyleşecek. Saat 18.00'de de sergi açılışı gerçekleştirilecek.

BAŞKAN SELVİTOPU'DAN DAVET

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Emperyalistlere karşı kanla, canla verilen örnek bir mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyetimiz 100. yaşını doldurarak, 2. yüzyılına adım atıyor. Bize bu büyük gurur, onur ve mutluluğu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bıraktıkları emaneti korumak ve geleceğe taşımak en büyük görevimiz. Karabağlar Belediyesi olarak bu anlayışla düzenlediğimiz 100. yıl etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Gelin 100. yıl coşkusunu birlikte paylaşalım” dedi.