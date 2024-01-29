Karabağlar Belediyesi’nden esnafa büyük kolaylık

Karabağlar Belediyesi, ruhsat başvurusu yapan esnafın onaylanmış ruhsatlarını çerçeveli bir biçimde işyerlerine giderek elden teslim etmeye başladı. Yeni başlayan bu uygulama esnaf tarafından da memnuniyetle karşılandı.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi Ruhsat ve Denetim İşleri Müdürlüğü ekipleri, evrakları tam teslim edilen ve incelemesi yapıldıktan sonra ruhsat almaya hak kazanan vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Görevli ekipten onaylanmış çerçeveli ruhsatlarını işyerlerinde alan vatandaşlar “Bu bizim için de büyük kolaylık oldu. Daha önce ruhsatı almak için dükkânımızı kapatıp belediye gelecektik. Şimdi ekipler bize getirerek zamandan tasarruf sağlıyor, işimizden olmuyoruz” dediler.

DİJİTAL HİZMET Karabağlar Belediyesi ayrıca ruhsat başvurularını dijital ortamda sunuyor. Tapu, yapı kullanım belgesi, numarataj belgeleri dijital ortamda sistemden çıkartılıyor. Yine dijital ortamda proje incelenerek yapının ruhsata uygun olup olmadığı kısa bir sürede belirleniyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, esnafın işlerini kolaylaştırmak ve hizmet kalitesini arttırmak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı. Başkan Selvitopu, “Karabağlar Belediyesi kurumsallaşan yapısı ve sayıları hızla artan online hizmetleriyle vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürecek” dedi.