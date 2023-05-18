Karabağlar Belediyesi personelinden karma sergi

Karabağlar Belediyesi personeli tarafından hazırlanan “İçimizden Birileri” isimli sergi ilgi gördü. Karma sergi 15 Haziran tarihine kadar açık olacak.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi'nde çalışan 19 personelin hazırladığı içinde fotoğraf, resim, seramik, heykel, dekoratif resim, tezhip, ahşap oyma, naht ve keçeden bebek çalışmalarından oluşan karma sergi 15 Haziran tarihine kadar açık kalacak.

Sergi açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı, Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar, belediye personeli ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi alan Başkan Muhittin Selvitopu, personeli kutlayarak başarılarının devamını diledi. Sergide belediye personeli Çetin Akgün de kıl testere ağaç oyma yöntemiyle yapmış olduğu Ayyıldızlı Atatürk Portresini Başkan Selvitopu’na hediye etti.

Sergide eserleri yer alan personel Erdi Gören de sanata verdiği değer nedeniyle Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’na tüm ekip adına teşekkür etti.

Sergide eserleri olan belediye personeli isimleri şöyle:

Afitap Gül Eser, Ayşen Hıdıroğlu, Burcu Betül Öztürk, Canan Can, Cennet Türkoğlu, Çetin Akgün, Duygu Kurtar, Ebru Okatan, Erdi Gören, Hakan Karatepe, Müslüm Karaaslan, Numan Nacaroğlu, Nuray Pekin, Olcay Demir, Oylum Öterbülbül, Saniye Arslanbuğa, Serhan Şarman, Servet Yıldırım ve Sevim Gökbayrak