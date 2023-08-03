Karaağaç Köyü Barajı'na başlanıyor

İpsala’nın Karaağaç Köyü'nde ihalesi yapılan baraj ve sulaması için ikmal çalışmalarına devam ediliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Karaağaç köyü muhtarı Seyfettin İlkdoğmuş, bölgenin büyük sulama ihtiyacını giderecek olan Karaağaç köyü barajı ve sulamasına başlanmasının bölgede sevinçle karşılandığını söyledi.

Karaağaç köyü Muhtarı Seyfettin İlkdoğmuş,”Temelden yüksekliği 25,70 metre olan ve 2 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olan tamamlandığında 10 bin 492 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak olan Karaağaçköyümüzün Barajı ve Sulaması İkmali İşinde örselenmiş zeminde sıyırma yapılarak dolguya hazırlanmaktadır ”dedi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanması ile baraj inşaatına start verilecek.