'Kara Murat' son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının ünlü jönü, beyaz perdenin ‘Kara Murat’ı Cüneyt Arkın, binlerce vatandaşın katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.İSTANBUL (İGFA) - Türk sinemasının unutulmaz jönü Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlandı.

85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Arkın'ın cenazesi, Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek tören için, ailesi ve yakınları tarafından Zincirlikuyu'dan alındı.

Arkın'ın Türk bayrağına sarılı tabut içindeki naaşı, motosikletli eskortlar eşliğinde AKM’ye getirildi. Arkın’ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tören taburu tarafından alınarak, AKM içindeki sahneye taşındı.

Merhum Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Murat Arkın ve Kaan Polat Cüreklibatır, AKM’ye gelen protokol ve vatandaşların taziyelerini kabul etti.

AKM’deki törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aynı zamanda Arkın’ın çocukluk arkadaşı olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile sinema dünyasından birçok isim katıldı.

Arkın’ın iki oğlu, Murat Arkın ve Kaan Polat Cüreklibatır’ın, babalarının ardından yaptıkları konuşmalar, salonda bulunan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Törende bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Cüneyt Arkın'ın sinemanın özdeşleşmiş en kıymetli sanatçılarından birisi olduğunu belirterek, çocukluk yıllarında ilk sinema deneyimini Cüneyt Arkın’ın “Kara Murat” filmiyle yaşadığını aktardı.

"Türkiye'nin hem tarihi simgelerini tanıtan, hem emekçisine hak arayan, hakkını yedirmeyen Cüneyt Arkın, aslında o karakterlerle hepimizin gönlünde de taht kurmuş bir insan" diyen İmamoğlu, yakın zamanda Arkın’ı evinde ziyaret ve sohbet etme fırsatı bulduğunu anımsatarak, paylaşımlarda bulundu.

Aktör Ediz Hun da, “Dünyada birçok aktör çok başarılıydı, çok önemli filmler yaptı, müthiş filmlerdi ama Cüneyt’teki kabiliyet, önsezi ve kabiliyet onlarda yoktu. Ben, adeta bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve aktör Ediz Hun’un Cüneyt Arkın’ın Türk bayrağına sarılı tabutunu öpmesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Arkın’ın cenazesi, AKM’deki törenin ardından Teşvikiye Camii’ne götürüldü. Arkın için Teşvikiye Camii’nde, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı; sanat, siyaset, iş, spor ve medya dünyasından birçok isim ile birlikte binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Sevenlerinin omuzlarında ve gözyaşları eşliğinde Teşvikiye Camii’nden alınan Arkın’ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.