Son Dakika

'Kara Murat' son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM 30.06.2022, 17:02
'Kara Murat' son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının ünlü jönü, beyaz perdenin ‘Kara Murat’ı Cüneyt Arkın, binlerce vatandaşın katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.İSTANBUL (İGFA) - Türk sinemasının unutulmaz jönü Cüneyt Arkın, son yolculuğuna uğurlandı.

85 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Arkın'ın cenazesi, Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek tören için, ailesi ve yakınları tarafından Zincirlikuyu'dan alındı.

Arkın'ın Türk bayrağına sarılı tabut içindeki naaşı, motosikletli eskortlar eşliğinde AKM’ye getirildi. Arkın’ın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tören taburu tarafından alınarak, AKM içindeki sahneye taşındı.

Merhum Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır ile oğulları Murat Arkın ve Kaan Polat Cüreklibatır, AKM’ye gelen protokol ve vatandaşların taziyelerini kabul etti.

AKM’deki törene; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aynı zamanda Arkın’ın çocukluk arkadaşı olan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile sinema dünyasından birçok isim katıldı.

Arkın’ın iki oğlu, Murat Arkın ve Kaan Polat Cüreklibatır’ın, babalarının ardından yaptıkları konuşmalar, salonda bulunan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Törende bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Cüneyt Arkın'ın sinemanın özdeşleşmiş en kıymetli sanatçılarından birisi olduğunu belirterek, çocukluk yıllarında ilk sinema deneyimini Cüneyt Arkın’ın “Kara Murat” filmiyle yaşadığını aktardı.

"Türkiye'nin hem tarihi simgelerini tanıtan, hem emekçisine hak arayan, hakkını yedirmeyen Cüneyt Arkın, aslında o karakterlerle hepimizin gönlünde de taht kurmuş bir insan" diyen İmamoğlu, yakın zamanda Arkın’ı evinde ziyaret ve sohbet etme fırsatı bulduğunu anımsatarak, paylaşımlarda bulundu.

Aktör Ediz Hun da, “Dünyada birçok aktör çok başarılıydı, çok önemli filmler yaptı, müthiş filmlerdi ama Cüneyt’teki kabiliyet, önsezi ve kabiliyet onlarda yoktu. Ben, adeta bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve aktör Ediz Hun’un Cüneyt Arkın’ın Türk bayrağına sarılı tabutunu öpmesi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Arkın’ın cenazesi, AKM’deki törenin ardından Teşvikiye Camii’ne götürüldü. Arkın için Teşvikiye Camii’nde, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı; sanat, siyaset, iş, spor ve medya dünyasından birçok isim ile birlikte binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Sevenlerinin omuzlarında ve gözyaşları eşliğinde Teşvikiye Camii’nden alınan Arkın’ın naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi.

Yorumlar (0)
21
açık
Namaz Vakti 01 Temmuz 2022
İmsak 03:29
Güneş 05:29
Öğle 13:13
İkindi 17:13
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31