Kara akbaba özgürlüğe kanat çırptı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından rehabilitasyon süreci tamamlanan kara akbaba tekrar doğaya salındı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Şehir turizmine verdiği katkının yanı sıra, yaralanan, hastalanan ve zor durumda olan yabani hayvanların da tedavilerini üstlenen Eskişehir Hayvanat Bahçesi, yaralı halde bulunan kara akbabayı tedavi ederek özgürlüğüne kavuşturdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğada yorgun ve yaralı halde bulunan kara akbaba, ilk müdahalenin ardından tedavisi ve bakımları yapılmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü.

Hayvanat Bahçesi Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından rehabilitasyon süreci başarıyla tamamlanan kara akbaba, Sarıcakaya bölgesinde tekrar doğaya salındı. Salındıktan sonra bir süre duraklayıp etrafına bakınan kara akbaba kısa bekleyişin ardından özgürlüğe kanat çırptı.

Hayvanat Bahçesi yetkilileri leşlerle beslenerek doğanın temizlik işçileri olarak görülen kara akbabaların, Avrupa’daki en önemli yuvalama yaşam alanlarından birinin Eskişehir olduğunu hatırlattılar.