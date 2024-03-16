Kar yağışı Doğu'da başladı! Yurtta bugün hava nasıl?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu(Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzey ve iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu(Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ve Kırklareli ve Edine çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARABÜK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bitlis çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Çok bulutlu, yağmurlu

VAN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerienden sonra Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzeydoğu, batısı güneydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu zamanla güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 zaman zaman 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.