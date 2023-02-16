Kar yağışı bugünden sonra yurdu terk ediyor

Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışı yurt genelinden bugünden itibaren yerini güneşli havaya bırakacak.ANKARA (İGFA) - Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ile Çankırı, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 6°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz ve Akdeniz’de fırtına; Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de; batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu 3,5 m, Görüş: Orta, yağış anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de; kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de; kuzeyli yönlerden 4 ila 6, Antalya Körfezi 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de; kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m, yer yer 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.