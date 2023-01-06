Kar ve kuvvetli yağışa dikkat!

Ülkenin iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

SİS VE PUS UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ile İç ve Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olmasıbeklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla Doğu Akdeniz'in parçalı çok bulutlu, Akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı çok bulutlu akşam saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu ve yüksekleri karlakarışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu ve yüksekleri karlakarışık yağmurlu

KAYSERİ °C, 9°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu ve yüksekleri karlakarışık yağmurlu

KONYA °C, 7°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

VAN °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

SİİRT °C, 8°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, zamanla batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 8, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, batısı öğle saatlerinden sonra, akşam saatlerinden sonra genelinde 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Orta ve Doğu Karadeniz öğle saatlerinden itibaren 3,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatı, akşam kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatı, akşam kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.