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Kar-fest’23 unutulmaz anlar yaşatacak

YAŞAM 01.02.2023, 12:41
Kar-fest’23 unutulmaz anlar yaşatacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi işbirliğiyle 2.’si düzenlenecek olan Kar-Fest, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi işbirliğiyle 2.’si düzenlenecek olan Kar-Fest, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 4 Şubat’ta sabah 9.00’da başlayıp geceye kadar sürecek, Haluk Levent ve Eypio’nun en güzel şarkılarını seslendireceği festivalin basın lasmanı gerçekleşti. Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama Oteli’nde yapılan lansmana Kartepe Belediye Başkanı M. Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Kartepe Turizm Derneği Başkanı Kamil Öçbe ve yönetimi, Kartepe turizm işletmecileri, muhtarlar ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Kocaman, festivalin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

KONSERLER VE İKRAMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kartepe Belediyesi işbirliğiyle Sisli Vadi’de düzenlenecek festivalde Anadolu Rock’ın en önemli temsilcilerinden Haluk Levent ile Rapçi Eypio dinleyenleriyle buluşacak. Festival ateşinin yakılmasıyla başlayacak etkinlikte, katılımcılara gün boyu sıcak çorba, sucuk ekmek ve ayran, irmik helvası, çay, kahve ikramı yapılacak. Eğlencenin bir an hız kesmeyeceği etkinlikte DJ performanslarının yanı sıra yerel sanatçılar Atilla Çağ, İbrahim Gözükara, Muhammed Vanal da sahne alacak. Saat 16.00’da başlayacak Eypio’nun konseriyle heyecanı artacak festivalde saat 19.30’da Haluk Levent konseriyle katılımcıların içi ısınacak.

YARIŞMALAR DÜZENLENECEK

Festival, heyecanlı yarışmalara da sahne olacak. Saat 14.00, 16.00 ve 18.00’de bot yarışması yapılacak Kar-Fest’te 13.00, 15.00 ve 17.00 saatlerinde ise “En Yaratıcı Kardan Adam” yarışması düzenlenecek. Ziyaretçiler ayrıca saat 15.00’de karaoke etkinliğinde birbirleriyle tatlı bir yarış içerisinde olacak. Saat 19.00’da ise #eğlenceninzirvesikartepe etiketiyle paylaşılan en yaratıcı instagram fotoğrafı seçilecek.

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