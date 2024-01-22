Kar, çığ ve don uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova ,Karaman, Kahramanmaraş, Sivas, Sinop, Adıyaman çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında İç kesimler ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı, diğer kesimlerinde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin hafif karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 3°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

EGE

Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu

ISPARTA °C, 6°C

Çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Karaman ve Sivas çevrelerinin karlakarışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu

KONYA °C, 1°C

Çok bulutlu

YOZGAT °C, -3°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu

KASTAMONU °C, 0°C

Çok bulutlu

SİNOP °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Artvin'de 500 m üzeri yüksek kesimlerde de kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 4°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 2°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık ve kar yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yükseklerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur yükseklerinin kar yağışlı geceçegi tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde ve kuzeyinde kuvvetli ve yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusu ile Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Siirt'in yükseklerinin kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yoğun kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına; Marmara ve Güney Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, zamanla 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah güneyinde 3,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, sabah yer yer 9; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi ve açıkları 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi ve açıkları 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı öğle 5 ila 7, Anamur Silifke arası 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Güney ve güneydoğu zamanla batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.