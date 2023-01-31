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Kar bugün de Marmara'da! Doğu'ya kuvvetli kar uyarısı

YAŞAM 31.01.2023, 08:11
Kar bugün de Marmara'da! Doğu'ya kuvvetli kar uyarısı

Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Akdeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan dışında) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının akşam saatlerinden itibaren, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde kuvvetli yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinin yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz’de fırtına; Güney Ege ile Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege açıkları ile kuzeyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşamdan itibaren 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6, gece saatlerinde 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8, akşamdan itibaren 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; batısı 3,0 ila 4,0 m; Görüş: Orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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