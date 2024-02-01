Kapı açma kazalarına dikkat! Olası kazada kim kusurlu?

Dünyanın birçok şehrinde kapı açma kazalarının yaralanmaya neden olan en yaygın bisiklet ve araç kazaları arasında yer aldığını kaydeden uzmanlar, bir aracın kapısını diğer yolu kullananları tehlikeye atarak açmanın ve araçtan inmenin yasak olduğunu söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Sürücünün kapıyı açmadan önce yan aynası ve omuz kontrolü yapmasının önemine işaret eden İSG Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Araç çıkışı için Dutch Reach'in (uzak el yöntemi) kullanılması tavsiye edilmiştir. Bisikletlilerin durmuş veya park etmiş araçların kapı bölgesinden kaçınmaları da tavsiye edilir.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, araç kapı açma kazalarını değerlendirdi.

OLASI BİR KAPI AÇMA KAZASINDA KİM KUSURLU?

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, araç kapılarının açılmasıyla ilgili tüm dünyada belirli kuralların olduğunu dile getirerek, ‘taksi sürücüsü, kapıyı açan yolcu ve motokuryenin neden olduğu olası bir kapı açma kazası’nda kimin sorumlu olduğu konusunun cevabının yaşanılan ülkenin kanunlarına göre değiştiğini söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, böyle bir olası kazada İngiltere’de taksi sürücüsü, Avustralya’da kapıyı açan yolcu ve ABD’de de motor sürücüsünün kusurlu bulunduğunu kaydetti.

Dünyada birçok ülkenin Viyana Konvansiyonu'na uyduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Bir aracın kapısını açmak, açık bırakmak veya diğer yolu kullananları tehlikeye atmayacağından emin olmadan araçtan inmek yasaktır." dedi.

Bu konunun temel İSG güvenli sürüş konusunda ‘Dooring’ diye geçtiğini de dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Dooring (kapı açma), motorlu taşıt kapısını başka bir yol kullanıcısının yoluna açma eylemidir. Bu risk kayar kapılı veya martı kanadı kapılı bir araç için bu bölge neredeyse sıfır olabilir. Ticari arabalardaki sürgülü kapının da amacı budur.” diye anlattı.

KAPI AÇMA KAZALARI EN YAYGIN KAZALAR ARASINDA…

Dünyanın birçok şehrinde ‘Dooring’ kapı açma kazalarının en yaygın ve yaralanmaya neden olan bisiklet ve araç kazaları arasında yer aldığını kaydeden Dr. Uçan, “Geçen herhangi bir araç aynı zamanda ihmalkâr bir şekilde açılmış veya açık bırakılmış bir kapıya çarpabilir, hasar verebilir, dışarı çıkan sürücü veya yolcuyu yaralayabilir, öldürebilir.” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, sürücü kapıyı açmadan önce yan aynasını kontrol ederse veya omuz kontrolü yaparsa kapıların kapanmasının önlenebileceğini ifade ederek, “Araç çıkışı için Dutch Reach'in (uzak el yöntemi) kullanılması, her iki önlemi de birleştirdiği için kapı kapatmayı önlemek amacıyla tavsiye edilmiştir. Bisikletliler, motorlu araç içindekilerin araçtan çıkarken gerekli tedbiri almaları konusunda güvenemeyecekleri için, bisikletlilerin durmuş veya park etmiş araçların kapı bölgesinden kaçınmaları tavsiye edilir.” dedi.

Aniden açılan bir kapıyı görme ve güvenli bir şekilde tepki vermenin nadiren mümkün olacağını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Trafik bisikleti, motosikleti eğitim programları bisikletçilere ve motorculara güvenli bölgede veya gidonun ucundan ölçüldüğünde kapı bölgesinin oldukça dışında seyahat şeridinde sürüş yapmayı öğretir. Şehir planlamacıları genellikle kapı açılma bölgesinde boyalı bisiklet, motosiklet şeritleri çizdiğinden, birçok bisiklet ve motosiklet güvenliği savunucusu bisikletçilere, motorculara yine de araba kapılarından güvenli bir mesafeyi korumalarını ve bunu yaparken bu tür işaretler göz ardı edilmemelidir" diye konuştu.