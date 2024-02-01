Son Dakika

Kapı açma kazalarına dikkat! Olası kazada kim kusurlu?

YAŞAM 01.02.2024, 17:10
Kapı açma kazalarına dikkat! Olası kazada kim kusurlu?

Dünyanın birçok şehrinde kapı açma kazalarının yaralanmaya neden olan en yaygın bisiklet ve araç kazaları arasında yer aldığını kaydeden uzmanlar, bir aracın kapısını diğer yolu kullananları tehlikeye atarak açmanın ve araçtan inmenin yasak olduğunu söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Sürücünün kapıyı açmadan önce yan aynası ve omuz kontrolü yapmasının önemine işaret eden İSG Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Araç çıkışı için Dutch Reach'in (uzak el yöntemi) kullanılması tavsiye edilmiştir. Bisikletlilerin durmuş veya park etmiş araçların kapı bölgesinden kaçınmaları da tavsiye edilir.” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, araç kapı açma kazalarını değerlendirdi.

OLASI BİR KAPI AÇMA KAZASINDA KİM KUSURLU?

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, araç kapılarının açılmasıyla ilgili tüm dünyada belirli kuralların olduğunu dile getirerek, ‘taksi sürücüsü, kapıyı açan yolcu ve motokuryenin neden olduğu olası bir kapı açma kazası’nda kimin sorumlu olduğu konusunun cevabının yaşanılan ülkenin kanunlarına göre değiştiğini söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, böyle bir olası kazada İngiltere’de taksi sürücüsü, Avustralya’da kapıyı açan yolcu ve ABD’de de motor sürücüsünün kusurlu bulunduğunu kaydetti.

Dünyada birçok ülkenin Viyana Konvansiyonu'na uyduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Bir aracın kapısını açmak, açık bırakmak veya diğer yolu kullananları tehlikeye atmayacağından emin olmadan araçtan inmek yasaktır." dedi.

Bu konunun temel İSG güvenli sürüş konusunda ‘Dooring’ diye geçtiğini de dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Dooring (kapı açma), motorlu taşıt kapısını başka bir yol kullanıcısının yoluna açma eylemidir. Bu risk kayar kapılı veya martı kanadı kapılı bir araç için bu bölge neredeyse sıfır olabilir. Ticari arabalardaki sürgülü kapının da amacı budur.” diye anlattı.

KAPI AÇMA KAZALARI EN YAYGIN KAZALAR ARASINDA…

Dünyanın birçok şehrinde ‘Dooring’ kapı açma kazalarının en yaygın ve yaralanmaya neden olan bisiklet ve araç kazaları arasında yer aldığını kaydeden Dr. Uçan, “Geçen herhangi bir araç aynı zamanda ihmalkâr bir şekilde açılmış veya açık bırakılmış bir kapıya çarpabilir, hasar verebilir, dışarı çıkan sürücü veya yolcuyu yaralayabilir, öldürebilir.” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, sürücü kapıyı açmadan önce yan aynasını kontrol ederse veya omuz kontrolü yaparsa kapıların kapanmasının önlenebileceğini ifade ederek, “Araç çıkışı için Dutch Reach'in (uzak el yöntemi) kullanılması, her iki önlemi de birleştirdiği için kapı kapatmayı önlemek amacıyla tavsiye edilmiştir. Bisikletliler, motorlu araç içindekilerin araçtan çıkarken gerekli tedbiri almaları konusunda güvenemeyecekleri için, bisikletlilerin durmuş veya park etmiş araçların kapı bölgesinden kaçınmaları tavsiye edilir.” dedi.

Aniden açılan bir kapıyı görme ve güvenli bir şekilde tepki vermenin nadiren mümkün olacağını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Rüştü Uçan, “Trafik bisikleti, motosikleti eğitim programları bisikletçilere ve motorculara güvenli bölgede veya gidonun ucundan ölçüldüğünde kapı bölgesinin oldukça dışında seyahat şeridinde sürüş yapmayı öğretir. Şehir planlamacıları genellikle kapı açılma bölgesinde boyalı bisiklet, motosiklet şeritleri çizdiğinden, birçok bisiklet ve motosiklet güvenliği savunucusu bisikletçilere, motorculara yine de araba kapılarından güvenli bir mesafeyi korumalarını ve bunu yaparken bu tür işaretler göz ardı edilmemelidir" diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 23 60
2. Galatasaray 23 60
3. Trabzonspor 23 37
4. Beşiktaş 23 36
5. Rizespor 23 35
6. Antalyaspor 23 34
7. Kasımpasa 23 32
8. A.Demirspor 23 31
9. Başakşehir 23 30
10. Sivasspor 23 29
11. Ankaragücü 23 28
12. Kayserispor 23 27
13. Alanyaspor 23 27
14. Samsunspor 23 26
15. Hatayspor 23 25
16. Karagümrük 23 24
17. Gaziantep FK 23 23
18. Pendikspor 23 23
19. Konyaspor 23 21
20. İstanbulspor 23 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 48
2. Göztepe 20 39
3. Kocaelispor 20 39
4. Bodrumspor 20 35
5. Ahlatçı Çorum FK 20 34
6. Bandırmaspor 20 33
7. Sakaryaspor 20 33
8. Gençlerbirliği 20 31
9. Boluspor 20 29
10. Ümraniye 20 24
11. Manisa FK 20 23
12. Erzurumspor 20 23
13. Keçiörengücü 20 23
14. Adanaspor 20 20
15. Şanlıurfaspor 20 19
16. Tuzlaspor 20 19
17. Altay 20 11
18. Giresunspor 20 6
Takımlar O P
1. Liverpool 22 51
2. M.City 21 46
3. Arsenal 22 46
4. Tottenham 22 43
5. Aston Villa 22 43
6. West Ham United 21 35
7. Newcastle 22 32
8. Brighton 22 32
9. M. United 21 32
10. Chelsea 22 31
11. Wolves 21 29
12. Fulham 22 25
13. Bournemouth 20 25
14. Crystal Palace 22 24
15. Brentford 21 22
16. Nottingham Forest 22 20
17. Luton Town 21 19
18. Everton 22 18
19. Burnley 22 12
20. Sheffield United 22 10
Takımlar O P
1. Girona 22 55
2. Real Madrid 21 54
3. Atletico Madrid 22 47
4. Barcelona 22 47
5. Athletic Bilbao 22 42
6. Real Sociedad 22 36
7. Real Betis 22 34
8. Valencia 22 32
9. Las Palmas 22 31
10. Getafe 21 29
11. Deportivo Alaves 22 26
12. Osasuna 22 26
13. Rayo Vallecano 22 24
14. Villarreal 22 23
15. Mallorca 22 20
16. Sevilla 22 17
17. Celta Vigo 22 17
18. Cadiz 22 16
19. Granada 22 11
20. Almeria 22 6